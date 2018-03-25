Оля Рапунцель высказалась о поведении ее сестры

Сестра во всем меня копирует, во всем мне подражает, завидует, а наращенные волосы – только еще одно свидетельство этого. Как высчитаете, это нормально или нет? И не надо писать, что «мне должно быть стыдно, это твоя сестра и тд». А ей не должно быть стыдно, когда ее туалетный король выставляет видео, где они меня стебут? И моей сестре смешно, и она ещё подыгрывает ему. Вот кому должно быть стыдно, а не мне за мое объективное мнение!