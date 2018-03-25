Опубликован предварительный список пропавших без вести при пожаре в ТЦ в Кемерово

Российский лидер Владимир Путин поручил главе МЧС России Владимиру Пучкову вылететь к месту пожара в торговом центре в Кемерове.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президенту было доложено о трагедии в Кемеровской области. Владимир Путин глубоко соболезнует родным и близким погибших при пожаре и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Вся детальная информация о произошедшем была предоставлена президенту в докладах главы МЧС Владимира Пучкова и губернатора области Амана Тулеева», — цитирует РИА Новости Пескова.

По его словам, Путин дал ряд поручений по помощи семьям пострадавших и «медицинскому обеспечению всем необходимым».

«Президент поручил министру МЧС незамедлительно вылететь к месту трагедии и принять все необходимые меры по должной мобилизации сил и средств… Дополнительные силы МЧС, включая необходимую робототехнику, беспилотную авиацию и другое оборудование, будут мобилизованы из Красноярска и Москвы», — добавил он.





Предварительный список пропавших без вести при пожаре в торговом центре в Кемерово:

Алимова Яна, 42 года

Алимова Руслана, 5 лет

Архипенко Станислав, 31 год

Архипенко Виктория, 5 лет

Сыпко Елизавета,

Дарсалия Татьяна

Черникова Вилена, 11 лет

Трусова Вероника, 8 лет

Трусова Василиса, 5 лет

Чмыхалов Вадим, 10 лет

Тесленко Арина

Мороз Мария, 13 лет

Мороз Полина, 35 лет

Понушкова Вероника

Почакина Виктория

Бахаева Анна

Сараева Даша

Ушакова Лиза

Агаркова Маша, 10 лет

Агарков Костя, 8 лет

Кляйн Анфиса, 30 лет

Закунова Виктория, 11 лет

Ерохина Майя, 12 лет

Лиллевяли Валерия, 5 лет

Иванчик Артемий

Мухин Ротибор, 6 лет

Курчевская Татьяна, 11 лет

Смирнова Настя, 11 лет

Коган Александр, 10 лет

Никулин Вячеслав, 10 лет

Востриков Артем, 5 лет

Востриков Роман, 2 года

Вострикова Анна, 7 лет

Галанин Михаил, 10 лет

Галанин Дмитрий

Баранов Артем, 12 лет

Баранова Арина, 8 лет

Тесленко Игорь

Следователи проверяют информацию о том, что во время пожара в торговом центре в Кемерове пропали 35 человек.

Об этом информирует Следственный комитет России в своём Telegram.

«Проверяется информация о 35 пропавших во время пожара», — заявили в СК.

В ведомстве добавили, что также установлен основной собственник торгового центра, принимаются меры к его доставлению.

«Допрошено 25 человек из числа очевидцев и потерпевших, в том числе арендаторы и собственники торговых точек», — отметили в Следственном комитете.

Также устанавливается эпицентр возгорания и отрабатываются все возможные версии возникновения пожара.