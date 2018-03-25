Орел и решка. Морской сезон - 3 выпуск, Флорес. Индонезия (25.03.2018)

Добавлено: 25 мар 2018 в 10:56 ,

Орел и решка. Морской сезон 3 серия Флорес. Индонезия последний выпуск 25 марта. Коля Серга и Маша Гамаюн отправятся на индонезийский остров, полный фантастических обитателей и поражающих воображение природных явлений. Ведущих ждут прогулки по тропическим сухим лесам, розовым пляжам и встреча с потомками доисторических ящериц. На Флоресе Коля Серга поднимется на высоту 1639 метров, чтобы увидеть кратерные озера, меняющие свой цвет. А Маше Гамаюн предстоит встретиться с тысячью летучих лисиц. С какими еще опасностями столкнутся телеведущие на острове.



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