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» » Орел и решка. Перезагрузка. Америка - 8 выпуск - Орландо (25.03.2018)

Орел и решка. Перезагрузка. Америка - 8 выпуск - Орландо (25.03.2018)


Добавлено: 25 мар 2018 в 12:56,
Орел и решка. Перезагрузка. Америка 8 серия Орландо последний выпуск 25 марта. Настя Ивлеева и Антон Птушкин продолжат свое путешествие и отправятся во Флориду, в город развлечений. Недавно здесь открылось еще 5 тематических парков. И теперь местная достопримечательность Дисней Уорлд – самый большой центр развлечений во всем мире. В Орландо ведущий с “золотой картой” возьмет себе самое модное авто современности – Tesla Model X, которое может ездить без водителя. Прокатится на самых страшных и экстремальных аттракционах. И посетит Остров черепа, где царствует Кинг-Конг! А туристу со 100 долларами придется на всем экономить, чтобы попасть в новый аквапарк Вулкэйно бей.

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Добавлено: 25 мар 2018 в 12:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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