Памфилова рассказала, в чью пользу производились вбросы на выборах президента

Немногочисленные вбросы, которые произошли во время президентских выборов 18 марта, были не в пользу «кандидата от власти», заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Читайте по теме

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«Я не понимаю, чем руководствовались люди, которые занимались вбросами. Их очень немного. У нас есть информация, по крайней мере в нескольких случаях, в том числе, по-моему, и в Люберцах, что вбросы были не в пользу кандидата от власти, а в пользу другого кандидата», — сказала глава ЦИК в программе «Итоги недели» на телеканале НТВ.

Кроме того, Памфилова сообщила, что с понедельника Центризбирком начнёт формировать повестку на ближайший день единого голосования, который состоится 9 сентября 2018 года.

«Мы уже сейчас начинаем, уже с понедельника будем формировать повестку дня на единый день голосования, параллельно завершая эту (резидентскую — прим. ПГ) кампанию, ещё много-много чего надо сделать», — констатировала она.

Ранее Элла Памфилова рассказала, что из 50 просмотренных в ЦИК в день выборов видеозаписей о нарушениях подтвердились лишь четыре, все остальные оказались «плодом фантазии».

ЦИК на заседании 23 марта признал выборы главы государства состоявшимися. Победу на них одержал действующий президент России Владимир Путин. Он набрал 76,69 процента голосов. Это почти на 65 процентов больше, чем у ближайшего конкурента, кандидата от КПРФ Павла Грудинина. За него проголосовали 11,77 процента.

Третий результат показал претендент от ЛДПР Владимир Жириновский — у него 5,65 процента. Далее идут кандидат от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак с 1,68 процента, глава федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский с 1,05 процента. Кандидат от Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов, лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин набрали менее одного процента.

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