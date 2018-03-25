Перезагрузка - 7 сезон, 11 выпуск - Оля (25.03.2018)

Добавлено: 25 мар 2018 в 12:56 ,

Перезагрузка 7 сезон 11 серия Оля последний выпуск 25 марта. 28-летняя молодая женщина пришла на кастинг в подавленном и растерянном состоянии: ей было страшно за свою жизнь. Ее муж оказался настоящим альфонсом. Он бросил ее с ребенком, оставив огромное количество долгов. Команде предстоит сложная работа по восстановлению эмоционального и физического состояния девушки. В новом сезоне зрители увидят преображение не только девушек, но и парней. Героями программы станут пары, которые не могут найти общий язык и мечтают изменить свои отношения. Теперь в проекте будет два психолога и новый шеф-стилист. Ведущая Ксения Бородина.



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