Первая передача - Мошенники в автосервисе (25.03.2018)

Добавлено: 25 мар 2018 в 16:02 ,

Pervaya peredacha. Moshenniki v avtoservise posledniy vypusk 25 marta. Pochemu avtovladel'tsy, priyezzhayushchiye v avtomasterskuyu «na svoikh kolesakh», posle remonta vynuzhdeny vyvozit' svoi mashiny chut' li ne «vpered nogami». Na pal'tsakh: kto slomal pal'tsy inspektoru, kotoryy nastoychivo treboval pred"yavit' dokumenty? Zapisat'sya na priyem: pochemu khirurg, vinovnyy v gibeli dvukh chelovek, do sikh por nosit ne lagernuyu robu, a belyy khalat? Neulovimyy mayor: gde propadayet nachal'nik GAI i za chto vynuzhdeny platit' mestnyye avtovladel'tsy. Plastika rulya: kak podtyanut' kozhu i razgladit' morshchiny. Vedushchiy Viktor Travin uzhe mnogo let zashchishchayet prava avtolyubiteley.



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