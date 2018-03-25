Песков объяснил, почему поддерживают «нового Путина»

У президента России Владимира Путина есть «видение» того, что нужно стране. Об этом заявил спикер главы российского государства Дмитрий Песков в интервью для НТВ, передает ТАСС.

«Новый Путин — это симбиоз Путина, которого мы знаем и вокруг которого мы объединяемся, плюс Путин, который понимает, что нам нужно в будущем. У него же видение намного более широкое, чем у обычного избирателя, поэтому его и поддерживают. Люди знают, что если Путин говорит, куда идти и как идти, то он не бросает слов на ветер», — сказал Песков.

По его словам, Путин сосредоточится на «внутренних проблемах России».

«Путин уже неоднократно доказывал, что он не популист», — добавил спикер.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Владимр Путин «хранит абсолютное спокойствие» в ситуации с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Фото: Reuters