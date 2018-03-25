Песков рассказал о «новом Путине»

Президент России Владимир Путин, недавно переизбранный на новый срок, имеет чёткое видение развития страны в будущем. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Новый Путин — это симбиоз Путина, которого мы знаем и вокруг которого мы объединяемся, плюс Путин, который понимает, что нам нужно в будущем», — сказал представитель Кремля в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ в воскресенье. Читайте по теме

Выборы главы государства признаны состоявшимися

По словам Пескова, видение будущего у Путина — более широкое, чем у обычного избирателя. «Поэтому его и поддерживают. Люди знают, что если Путин говорит, куда идти и как идти, то он не бросает слов на ветер», — отметил он. При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что приоритетными для президента являются внутренние проблемы России.

Владимир Путин одержал победу на президентских выборах 18 марта с 76,69 процента голосов. Это почти на 65 процентов больше, чем у ближайшего конкурента, кандидата от КПРФ Павла Грудинина. При этом за действующего президента впервые в истории России проголосовало более половины от общего числа избирателей — почти 56 миллионов человек.

ЦИК на заседании 23 марта признал выборы состоявшимися. Сразу после этого Владимир Путин выступил со специальным телеобращением к гражданам, в котором он заверил, что власти будут действовать открыто и обсуждать с гражданами все ключевые решения. При этом он добавил, что все решения, даже непопулярные, будут продиктованы «необходимостью преодолеть ещё имеющееся в некоторых сферах отставание, обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни людей, дать ответ на исторические вызовы, с которыми мы сталкиваемся».

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