Пилот «Феррари» Феттель выиграл первый этап Гран-при «Формулы-1»

Немецкий гонщик «Феррари», четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель выиграл стартовый этап «Формулы-1» нового сезона Гран-при Австралии.

На втором месте оказался другой четырехкратный чемпион, пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон. Бронзу взял финский гонщик «Феррари» Кими Райкконен.

Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин не закончил гонку из-за возникших проблем с тормозами. Ему пришлось оставить машину на шестом круге.

INITIAL CLASSIFICATION - LAP 58/58 Sebastian Vettel takes his third win in Australia And with it takes his ????th career podium!#AusGP #F1 pic.twitter.com/OekaE51XBO

— Formula 1 (@F1) March 25, 2018

Ранее сообщалось, что «Формула-1» показала свою новую заставку и музыкальную тему - она была написана голливудским композитором Брайаном Тайлером и записана совместно с оркестром Лондонской филармонии.