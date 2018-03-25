Питон едва не задушил заклинателя на глазах у зрителей шоу (ВИДЕО)

В Индии питон едва не задушил заклинателя змей во время представления.

Видео происшествия опубликовано на YouTube.

На ролике видно, как мужчина зазывает прохожих посмотреть на его трюки с питоном. Заклинатель оборачивает змею вокруг шеи и садится на землю, чтобы достать что-то из своей сумки. В этот момент пресмыкающееся начинает душить индийца.

Зрители не сразу поняли, что происходящее не является частью представления, и продолжили снимать «шоу» на видео. Сначала заклинатель пытался самостоятельно снять змею с шеи, однако потерял сознание.

Как сообщает Sputnik International, после этого несколько человек сняли змею с шеи заклинателя, постарались привести его в чувство и отправили в больницу города Варанаси.