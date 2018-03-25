Погиб военнослужащий ВСУ: штаб «АТО» сообщает о потерях (ВИДЕО)

Один военный ВСУ погиб в воскресенье, 25 марта, в зоне «АТО».

Об этом сообщает пресс-центр штаба «АТО»:

«Из запрещенных минскими договоренностями 120 мм минометов агрессор обстрелял наши позиции в Опытном и Лебединском, а из минометов 82 калибра и танка вел огонь вблизи Песков. Также 82 мм минометы враг применил по защитникам Талаковки, гранатометы различных систем по защитниках Авдеевки, Богдановки и Широкино, а крупнокалиберные пулеметы по нашим укреплениям в районе Верхнеторецкого».

Напомним, что Армии Народных Республик соблюдают установленное сторонами перемирие, а ежедневные потери ВСУ стоит в первую очередь связывать с регулярными провокациями украинской стороны.