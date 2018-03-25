Премьер Украины объявил о пользе разрыва экономических связей с Россией

Глава украинского правительства Владимир Гройсман выразил убежденность в том, что решение о разрыве программы экономического сотрудничества с Россией сделает Украину сильнее. Об этом сообщается на сайте кабмина Украины.

Гройсман обвинил Россию в том, что она «сделала неприемлемые шаги — война на Донбассе, экономическое давление», потому Украина была вынуждена пойти на разрыв программы экономического сотрудничества. Однако избавившись от зависимости от России, Украина сбалансирует экспортную политику, поскольку обладает «огромным потенциалом», считает украинский премьер.

Напомним, 21 марта правительство Украины прекратило действие программы экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы. Гройсман заявлял: «Мы работаем над тем, чтобы переориентировать нашу экономику от той привязки, которую постоянно нам навязывала Россия. Будем делать все, чтобы страна-агрессор платила высокую цену за агрессию в Украине».