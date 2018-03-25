При пожаре в ТЦ в Кемерово погибли четверо детей

В результате пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в центре Кемерово погибли четверо детей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах города.

По словам собеседников агентства, тела детей обнаружили в зале кинотеатра, расположенном в ТЦ.

На месте происшествия работают все службы города. По данным источника РИА Новости, в ходе эвакуации из здания центра вывели около сотни человек.

Очаг возгорания, по предварительным данным, находился на четвертом этаже ТЦ. Причина пожара на данный момент неизвестна.