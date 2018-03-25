Проект TokenStars в работе со знаменитостями

Применение новых технологий для внедрения их в ядро проекта, тем самым добиваясь наивысших результатов.

Проект носит название TokenStars. Данная площадка использует криптовалюту для инвестирования ее в работу со знаменитостями. Разработчики стремятся создать сервис, который сможет удовлетворить желания и требования фанатов и рекламодателей, а также предоставить удобную платформу для успешной работы. Объединить фанатов, рекламодателей и самих известных людей – главная цель проекта.

Работая в этой области, компания хочет решить многие проблему. Например, финансирование молодых талантов. Сами они не могут это сделать, в результате чего пропадают действительное умелые ребята. Проект хочет внести изменения в этот вопрос, тем самым поддержав начинания, приводя юных к высоким результатам. Другая проблема: это невозможность фанатов контактировать со знаменитыми людьми. Проект сможет решить и эту проблему, предоставив возможность общаться двум этим группам людей.

Данная сфера достигает больших оборотов, последняя зафиксированная сумма достигла 100 миллиардов долларов. Поэтому данную нишу необходимо заполнять.

Применение в разработке проекта новейших технологий в сфере криптовалют, да и во всей области it, позволяет добиться больших возможностей. Так применение технологии блокчейн, позволяет добиться высокого уровня безопасности и одновременно открытости, прозрачности протекающих внутри проекта механизмов. Это важные параметры проекта, которые порадуют его пользователей.

Проект TokenStars создал токены TEAM. Количество – 75,000,000 TEAM. Созданные по стандарту ERC-20 токены, имеют возможность соприкосновения с такой криптовалютой, как Ethereum (эфир).

Ознакомиться с проектом вы можете на официальном сайте:

Социальные сети проекта: