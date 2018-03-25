Пучдемона задержали в Германии

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон был задержан в Германии.

Это произошло, когда он пересекал границу с Данией, направляясь в Бельгию из Финляндии, заявил адвокат Жауме Алонсо-Куэвильяс.

Напомним, власти Испании отстранили Пучдемона и его коллег от власти после проведенного 1 октября прошлого года референдума о независимости Каталонии. После политик и ряд министров его правительства бежали в Бельгию. Результаты референдума не были признаны ни Мадридом, ни Брюсселем.

Ордер на арест Пучдемона был выписан в пятницу, на следующий день после его визита в Финляндию.