Рагимов: пять побед спортсменок Мособласти на женском ЧР по боксу – настоящий успех

УЛАН-УДЭ, 25 мар - РИА Новости, Олег Богатов. Пять побед представительниц команды Московской области на чемпионате России по боксу в Бурятии - очень важный результат, поскольку с каждым годом конкуренция становится все жестче, заявил РИА Новости первый вице-президент Федерации бокса Московской области, заслуженный тренер России, член тренерского совета Федерации бокса России Ахмед Рагимов.

Представительницы Подмосковья в Улан-Удэ победили в пяти весовых категориях из десяти, выиграв общекомандный зачет турнира. Соревнование с участием 153 спортсменок из 43 регионов страны проходило 19-24 марта.

"Я считаю пять побед на чемпионате России настоящим успехом, - сказал Рагимов. - Это очень важное и нужное для нас достижение перед чемпионатами Европы и мира. Конкуренция с каждым годом растет, соперницы становятся все сильнее. Мы стараемся, работаем, все девушки и тренеры - молодцы. Такие победы очень приятны".

Чемпионки России получили приоритетное право выступить на чемпионате Европы, который в мае пройдет в Польше. Чемпионат мира в ноябре состоится в Индии.

Собеседник агентства отметил, что на чемпионате России 2017 года команда выиграла семь золотых медалей.

"Но Елена Савельева, выступавшая в весовой категории до 51 килограмма, перешла в профессиональный бокс, - продолжил Рагимов. - А Саадат Далгатова (Абдулаева), боксировавшая в весе до 69 килограммов, родила ребенка, но обещала вернуться на ринг".