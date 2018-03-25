Разработка фирменного стиля компании

Вновь созданная компания, да и компания с опытом, выдающая на рынок новый продукты, нуждается в создании и развитии фирменного стиля, его поддержании. На первый взгляд – это достаточно просто. Придумал логотип, прорекламировал продукцию и все, - дело сделано.

Однако на практике это выливается в целостную и многогранную систему понятий и определений. Вашу компанию должны узнавать, выделять и нескольких подобных; продукция компании должна соответствовать имиджевым направлениям организации. Вся рекламная компания должна быть направлена не только на продвижение товара, но и на соответствие его бренду.

Наша организация занимается несколькими направлениями, в том числе гайдлайн. Это комплект материалов, позволяющий компании выделиться среди аналогичных фирм и, в то же время, быть в едином бренде, т.е. соответствовать общей стилистики данной организации. Когда все параметры находятся во взаимосвязи и гармонии, продукция компании узнаваема, что положительно сказывается на ее имидже. Так же это помогает снизить ряд затрат на рекламу, так как бренд становится узнаваемым и помогает избежать отклонений и искажений от прописанного фирменного стиля.

В связи с этим, нами осуществляется и разработка брендбука. Куда входят единственно допустимые цветовые, шрифтовые особенности представления бренда. Допускается использование специально разработанных символов и значков. Брендбук позволяет представить все нормативы для визуальных средств изображения компании или ее товаров.

брендинг позволяет. С помощью визуальных средств дать полную характеристику компании, сделать ее узнаваемой. Мы анализируем рынок, чтобы избежать даже намеков на повторение или сделать бренд скучным и не воспринимаемым; разрабатываем имя, логотип и другие необходимые атрибуты, делаем брендбук.

Мы предоставляем услуги по одноразовому выполнению комплексных работ, или постоянно продвигаем и расширяем рамки, отслеживаем работу и развитие компании и добавляем новое. Прикладываем все усилия для гармоничного развития.

Оставить заявку и связаться с нами можно через сайт, либо по телефонам, указанным на сайте. Перед составлением договора, мы подробно проговариваем с заказчиком, всевозможные нюансы работы, цели и задачи выполнения работы для данной компании.

Все услуги тарифицированы и находятся на гарантии с обязательной сертификацией.