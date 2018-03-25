Родченков боится за свою жизнь после инцидента со Скрипалём

Бывший глава Московкой антидопинговой лаборатории Григорий Родченков встретился с американскими сенаторами.

В ходе встречи информатор ВАДА обсудил не только спортивные темы, но и угрозу, которую представляет Москва для Вашингтона.

На встречу с американскими сенаторами Родченков пришёл в солнцезащитных очках и специальной маске, закрывающей его лицо. Согласно распространенной ранее информации, информатор ВАДА перенёс пластическую операцию, которая полностью изменила его облик.

Как заявил сенатор-республиканец Бен Кардин, Родченков боится за свою жизнь после ситуации с экс-шпионом Сергеем Скрипалём, который был отравлен неизвестным веществом и до сих пор находится в больнице под наблюдением врачей. Его состояние оценивается, как стабильно тяжёлое.

Кардин заявил, что считает прискорбным тот факт, что Родченкову приходится опасаться за свою жизнь до такой степени, что он вынужден носить лыжную маску. Парламентарий назвал Родченкова «храбрецом», который достоин уважения, сообщает РД.