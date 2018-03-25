Российские керлингистки проиграли шведкам в полуфинале и поборются за бронзу ЧМ

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Женская сборная России по керлингу уступила команде Швеции в полуфинальном матче чемпионата мира и поборется за бронзовые медали турнира, который проходит в канадском Норт-Бей.

Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 7:6 в пользу сборной Швеции. В составе российской команды в матче участие приняли Виктория Моисеева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина и Юлия Гузиева, а Анна Сидорова осталась в запасе.

В финале соревнований шведки встретятся с победителями другой полуфинальной встречи между сборными Канады и США, а россиянки поспорят за бронзу с проигравшей командой в данном матче.