Российские военные ученые раскрыли секрет газа «Новичок»

Разработка и создание смертельного газа «Новичок» были осуществлены в США еще в 90-х годах 20 века. Об этом заявил главный начальник химической лаборатории РФ Игорь Рыбальченко.

Еще в конце 20 века российские ученые заинтересовались неизвестным отравляющим газом, состоявшим в списках национального бюро стандартов Соединенных Штатов. Формула ядовитого вещества была внесена туда сотрудником химико-исследовательской лаборатории Америки.

Судя по всему это и был A234, он же «Новичок» - смертельный яд, ставший причиной гибели британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери 4 марта 2018 г.

Представители МИДа утверждают, что на вооружении у нашей страны никогда подобное вещество не числилось.