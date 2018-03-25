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Российские военные ученые раскрыли секрет газа «Новичок»


Добавлено: 25 мар 2018 в 23:14, Категория: Политика
Российские военные ученые раскрыли секрет газа «Новичок»

Разработка и создание смертельного газа «Новичок» были осуществлены в США еще в 90-х годах 20 века. Об этом заявил главный начальник химической лаборатории РФ Игорь Рыбальченко.

Еще в конце 20 века российские ученые заинтересовались неизвестным отравляющим газом, состоявшим в списках национального бюро стандартов Соединенных Штатов. Формула ядовитого вещества была внесена туда сотрудником химико-исследовательской лаборатории Америки.

Судя по всему это и был A234, он же «Новичок» - смертельный яд, ставший причиной гибели британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери 4 марта 2018 г.

Представители МИДа утверждают, что на вооружении у нашей страны никогда подобное вещество не числилось.


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Добавлено: 25 мар 2018 в 23:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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