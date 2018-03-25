"Севастополь" обыграл "Кызылташ" и вышел в лидеры чемпионата Крыма по футболу

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Футболисты "Севастополя" нанесли гостевое поражение "Кызылташу" (Бахчисарай) в матче 18-го тура чемпионата Крыма.

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Новопавловке (Бахчисарайский район), завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 27-й минуте забил Антон Голенков.

В других матчах тура "Евпатория" не смогла на выезде обыграть ялтинский "Рубин" - 1:1, а "Крымтеплица" из Молодежного на своем поле победила феодосийскую "Кафу" - 1:0.

"Севастополь" (44 балла) благодаря потере очков "Евпаторией" (42) сместил ее на второе место чемпионата и возглавил турнирную таблицу.