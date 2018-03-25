Швейцарский теннисист Роджер Федерер пропустит грунтовый сезон

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер объявил, что пропустит грунтовый сезон в этом году.

"Я не буду играть (в грунтовом сезоне). Я играл не лучшим образом последнюю неделю. На мой взгляд, ничего нового. Я пытаюсь понять, что случилось. У меня есть время", - цитирует Федерера сайт ATP.

Таким образом, швейцарец пропустит "Ролан Гаррос".

Федерер в субботу во втором раунде "Мастерса" в Майами проиграл австралийцу Танаси Коккинакису со счетом 6:3, 3:6, 6:7 (4:7). Швейцарец потеряет звание первой ракетки мира в новом рейтинге ATP.