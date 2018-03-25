Силовики разоблачили секретный груз под Славянском; решение командиров ВСУ в пользу ополчения – хроника ДНР и ЛНР

Донбасс, последние новости сегодня – 25 марта. Украинские силовики, находясь в нетрезвом состоянии, демаскировали секретный груз, прибывший в зону так называемой АТО, на железнодорожную станцию Лиман, расположенную под Славянском.

В ЛНР передают о том, что военные ВСУ, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, устроили конфликт с полицейскими, чем демаскировали разгрузку в зоне проведения военной операции 45 единиц РСЗО, БМП и автомобильной техники. С соответствующим заявлением выступил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, разгрузка проходила 20 и 22 марта. В ходе разгрузки вооружения украинские военные вступили в конфликт с патрулем полиции, в результате один из правоохранителей был сильно избит и без сознания доставлен в районную больницу. Марочко обратил внимание на то, что своими действиями силовики разоблачили доставку запрещенного Минском-2 вооружения и военной техники к линии разграничения.

Украина, последние новости сегодня – 25 марта. Военкоры передают подробности конфликтной ситуации между командирами ВСУ и штабом так называемой АТО. Ранее пресс-центра штаба «АТО» сообщил, что разбирательство по данному вопросу возникло из-за несвоевременной подачи подразделениями фактов якобы обстрелов со стороны ВС ДНР.

Однако, как выяснили в народных республиках, конфликт штаба с командирами возник из-за письма, направленного в «АТО» от ряда крупных украинских телеканалов с жалобами об отказе украинских командиров оказывать помощь в имитации обстрелов.

Журналисты обратили внимание на то, что данные действия поставили под срыв реализацию «спущенных сверху» планов по дискредитации подразделений ополчения.