Добавлено: 25 мар 2018 в 16:42 ,

Sinyaya ptitsa. Posledniy bogatyr' 1 seriya posledniy vypusk 25 marta. V Skazochnom sezone my otpravlyayemsya v volshebnuyu stranu Belogor'ye. Sovmestnyy proyekt ob"yedinit skazochnykh geroyev i samykh talantlivykh detey Rossii. No konkurs yunykh talantov ostayetsya prezhde vsego konkursom. Na stsenu vyydut i novyye talanty so vsey strany, i te, kto uzhe prinimal uchastiye v predydushchikh sezonakh. Vsem im predstoit proyti otbor na obshchikh usloviyakh. Za pobedu budut sorevnovat'sya luchshiye iz luchshikh, a pobeditel' poluchit personal'nuyu «putevku v kino» i primet uchastiye v sozdanii novogo fil'ma – Posledniy bogatyr'-2. Sostav zhyuri popolnili blistatel'nyye aktery Yelena Yakovleva i Sergey Bezrukov. Vedushchaya: Dar'ya Zlatopol'skaya.



ТЭГИ: Синяя птица. Последний богатырь - 1 выпуск (25.03.2018) - смотреть онлайн бесплатно, Смотреть Синяя птица. Последний богатырь - 1 выпуск (25.03.2018) новый выпуск, Синяя птица. Последний богатырь - 1 выпуск (25.03.2018) без регистрации, Смотреть последний выпуск Синяя птица. Последний богатырь - 1 выпуск (25.03.2018), Синяя птица. Последний богатырь - 1 выпуск (25.03.2018) онлайн, Синяя птица. Последний богатырь - 1 выпуск (25.03.2018) в хорошем качестве, Ток шоу смотреть Синяя птица. Последний богатырь - 1 выпуск (25.03.2018) онлайн