СКР уточнил число жертв пожара в ТЦ в Кемерово

Пресс-служба Следственного комитета РФ сообщает, что при пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово погибли трое детей и женщина. По факту гибели четырех человек возбуждено уголовное дело.

Следователи проводят допрос свидетелей и очевидцев, устанавливаются собственники и арендаторы помещений торгового центра, изымается имеющая значение для следствия документация.

Между тем число пострадавших при пожаре выросло до десяти человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. Площадь пожара увеличилась до 1,5 тысяч квадратных метров. В тушении задействованы более 200 человек и 20 единиц техники.