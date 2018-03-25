Следствие вели с Леонидом Каневским - Кровь за кровь (25.03.2018)

Добавлено: 25 мар 2018 в 20:26 ,

Sledstviye veli s Leonidom Kanevskim. Krov' za krov' posledniy vypusk 25 marta. Delo bylo v 1965 godu, v slavnom gorode Gor'kiy. Zagadochnoye napadeniye na rabochego znamenitogo GAZa. Orudiye prestupleniya – starinnyy nemetskiy kinzhal s kleymom “Moy deviz – moya vernost'”. Zhertve, molodomu parnyu, chudom udayetsya vyzhit', no na doprosakh on molchit. Vskore proiskhodit novoye napadeniye. Dokumental'nyy serial, rasskazyvayushchiy ob ugolovnykh delakh, kotoryye gremeli na ves' Sovetskiy Soyuz. Po nim byli napisany romany i snyaty khudozhestvennyye fil'my. Ikh figuranty — millionery epokhi sotsializma, khitroumnyye vory, professional'nyye grabiteli i valyutchiki. Oni brosili vyzov sovetskomu obshchestvu. Vyzov prinyali luchshiye syshchiki strany.



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