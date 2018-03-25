СМИ назвали возможную причину пожара в ТЦ в Кемерово

Следствие рассматривает детскую шалость в качестве одной из рабочих версий при расследовании причин пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, версия строится на предварительном предположении о том, что очаг возгорания находился в детской игровой комнате — возможно, загорелся поролоновый шарик, а это в свою очередь стало следствием детской шалости.

О пожаре в ТЦ в Кемерово доложили президенту РФ Владимиру Путину. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, глава государства выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших при пожаре и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Владимир Путин дал ряд поручений по помощи семьям пострадавших и медицинскому обеспечению всем необходимым.

Официально подтверждена гибель пяти человек, в том числе трех детей. Пропавшими без вести числятся 35 человек, предположительно находившихся в ТЦ во время возгорания.