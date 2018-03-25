СМИ: Обнародовали программу визита эмира Катара в Москву

Эмир Катара Тамим Бин Хамад Аль Тани 26 марта встретится с главой РФ Владимиром Путиным. Это его второй визит в российскую столицу.

Помимо этого, он обсудит актуальные вопросы с премьер-министром Дмитрием Медведевым, министром иностранных дел Сергеем Лавровым, главой министерства обороны Сергеем Шойгу и руководителем министерства энергетики Александром Новаком. Такую информацию сообщает РИА «Новости».

С российским главой эмир Катара обсудит сотрудничество в торговле, сфере экономики и гуманитарной области. Они также обсудят важные вопросы международного характера.

Предыдущий визит эмира Катара в российскую столицу состоялся два года назад. Тогда стороны договорились сотрудничать для обеспечения стабильности на рынках энергоносителей.