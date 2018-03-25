СРОЧНО: Заявление оперативного командования ДНР

Оперативное командование ДНР сообщает «Русской Весне» об обстреле позиций ВС ДНР в районе Коминтерново.

— Как мы и предупреждали, украинские террористы, пытаясь спровоцировать нас на ответный огонь, в 17:30 обстреляли из 120-мм миномётов, гранатометов и крупнокалиберного стрелкового оружия позициям наших вооруженных сил в районе н. п. Коминтерново.

В настоящее время противник выпустил шесть мин калибром 120-мм и произвел десять выстрелов из гранатометов. Наши подразделения на провокацию не поддаются и соблюдают объявленное ранее перемирие.

Призываем представителей международных организаций зафиксировать факт обстрела территории Республики с украинской стороны и воздействовать на военно-политическое руководство Украины с целью прекращения провокаций и соблюдения перемирия.

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