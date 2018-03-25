США переживают самый опасный момент в истории, — американский дипломат

Высокопоставленный американский дипломат Ричард Хаас назвал происходящее в США «самым опасным моментом в современной истории», поскольку президент США Дональд Трамп пытается воевать на трех фронтах.

«Дональд Трамп собрался воевать на трех фронтах: на политическом против Боба Мюллера (спецпрокурор США), экономическом против Китая / других торговых партнеров, а также вести настоящую войну против Ирана и/или Северной Кореи. Это самый опасный момент в современной американской истории — и в значительной степени в этом виноваты мы сами, а не какие-то события», — написал Хаас в своём микроблоге Twitter.

Ричард Хаас, являющийся представителем эпохи Джорджа Буша-старшего, известен своей острой критикой современной политики США и тревожным прогнозами.

Западная пресса постаралась не реагировать на высказывание дипломата, которые CNN язвительно прокомментировало «Дипломат из эры Буша утверждает, что вы должны быть напуганы. Очень напуганы!».

Ранее в своем Twitter Хаас критиковал Дональда Трампа за то, что он поздравил президента России Владимира Путина с победой на выборах.

«Поздравлять Путина после его инсценированных выборов, не обращая внимания на его нарушения суверенитета США и вмешательство в нашу демократию, является стратегическим провалом и возмутительно с точки зрения морали. Как бы там ни было, с мотивацией президента явно что-то неладно», — написал дипломат.

Ричард Хаас служил в Министерстве обороны США с 1979 по 1980 год и в Госдепартаменте с 1981 по 1985 год. С 1989 по 1993 год он был помощником Джорджа Буша-старшего; курировал вопросы, касающиеся политики США на Ближнем Востоке.