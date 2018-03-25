«Становлюсь, как лев»: певец Олег Винник открыл пикантный секрет

Украинский певец Олег Винник рассказал, как ухаживает за лицом. Он сообщил, что никаких масок не делает. Лишь для того, чтобы проснуться, использует лед.

Также, Винник признался, что цвет его волос не является натуральным, в связи с чем ему часто приходится краситься: «Я крашусь, потому что в течение 2 недель выгораю: становлюсь, как лев — желтый-желтый. Мне нравится и практичнее ходить с хвостиком, но те, кто привык ко мне с распущенными волосами, начали бояться. Они задают вопросы: „А что Винник сделал с волосами?“ Поэтому я все-таки решил снова подстричься и вернуть прежнюю прическу».