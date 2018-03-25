Добавлено: 25 мар 2018 в 12:56 ,

Светская жизнь с Катей Осадчей. Как Евгений Кошевой стал кроликом последний выпуск 24 марта. Евгений Кошевой озвучил кролика в семейном фильме «Кролик Петрик». А в конце фильма еще и спел! На премьере ленты юмористу не удалось избежать сравнений с бывшим премьером Арсением Яценюком. Певица Ольга Цибульская озвучила роль птички в новом фильме «Кролик Петрик». Ольга рассказала, что ее сын уже в детском возрасте проявляет способности к музыке. Также певица вспомнила, как Дзидзьо изменил ее жизнь. От кого у Оли Поляковой такие длинные ноги и пышные губы? На какую татуировку уговорила свою маму Настя Каменских.



ТЭГИ: Світське життя з Катериною Осадчою - Звезды знакомятся с мамами (24.03.2018) - смотреть онлайн бесплатно, Смотреть Світське життя з Катериною Осадчою - Звезды знакомятся с мамами (24.03.2018) новый выпуск, Світське життя з Катериною Осадчою - Звезды знакомятся с мамами (24.03.2018) без регистрации, Смотреть последний выпуск Світське життя з Катериною Осадчою - Звезды знакомятся с мамами (24.03.2018), Світське життя з Катериною Осадчою - Звезды знакомятся с мамами (24.03.2018) онлайн, Світське життя з Катериною Осадчою - Звезды знакомятся с мамами (24.03.2018) в хорошем качестве, Ток шоу смотреть Світське життя з Катериною Осадчою - Звезды знакомятся с мамами (24.03.2018) онлайн