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Турция испытала первые собственные баллистические ракеты


Добавлено: 25 мар 2018 в 20:44, Категория: Новости на сегодня
Турция испытала первые собственные баллистические ракеты

Турецкие военные провели испытательные пуски баллистических ракет производства Турции, сообщает Anadolu.

Ракеты разработали специалисты Совета по научно-техническим исследованиям Турции и Научно-исследовательского института оборонной промышленности.

В ходе испытаний были запущены ракета малого и среднего радиуса действия G?kdogan и ракета дальнего действия Bozdogan. Ожидается, что в последнем квартале 2018 года будет произведен запуск ракет с наземной установки для поражения движущихся целей, а также запуск ракет с самолета.


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Добавлено: 25 мар 2018 в 20:44, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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