В Челябинске прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню штурманской службы Военно-воздушных сил

В Челябинском филиале Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» (ВУНЦ ВВС «ВВА») прошел комплекс мероприятий, посвященный 102-ой годовщине со дня образования штурманской службы Военно-воздушных сил.

В ходе информирования курсанты смогли познакомиться с историей создания штурманской службы отечественной авиации. Беседы проходили с участием штурманов-инструкторов филиала. Они поделились с будущими офицерами собственным опытом и профессиональными секретами.

Преподавателями кафедры боевого применения авиационного вооружения провели среди курсантов-штурманов конкурс профессионального мастерства. Победителей и призеров на торжественном построении в честь праздника лично поздравил главный штурман Военно-воздушных сил Анатолий Миняйло. Кроме этого, он провел показное занятие с курсантами третьего курса в новом компьютерном классе. И осмотрел комнату досуга первокурсников, где курсанты к празднику организовали выставку, посвященную штурманской службе.

«И новые компьютерные классы, и подобные выставки, все это часть воспитательного и образовательного процесса. В Челябинске штурманов готовят уже 82 года. И всегда это были профессионалы с большой буквы. И сейчас эта традиция продолжается. Уже 31 марта в филиале состоится очередной выпуск штурманов и Воздушно-космические силы получат около 150 специалистов», - отметил главный штурман Военно-воздушных сил Анатолий Миняйло.

Торжественные мероприятия прошли и у памятника единственного штурмана дважды Героя Советского Союза Василия Сенько, который установлен на территории филиала. Курсанты возложили цветы к постаменту и прошли торжественным маршем. В завершении мероприятий в клубе филиала состоялся концерт, подготовленный курсантами-штурманами.

Справочно:

Днем рождения штурманского дела в военной авиации принято считать 24 марта 1916 года. В этот день приказом начальника штаба Верховного Главнокомандующего была создана Центральная аэронавигационная станция (ЦАНС). Именно эта дата приказом главнокомандующего Военно-воздушными силами в 2000 году утверждена как День создания штурманской службы Военно-воздушных сил Российской Федерации. Главной задачей ЦАНС являлось проведение «...аэрологических наблюдений, заготовка, проверка и установка на самолётах точных приборов». Новая профессия получила название «летчик-наблюдатель». С развитием военной авиации оно сменилось на «стрелок-бомбардир» и только к началу Великой Отечественной войны в кабине боевого самолета появился новый член экипажа «штурман».