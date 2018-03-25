В Кемеровской области из-за пожара в ТЦ введён режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введён в Кемеровской области из-за пожара, который произошёл в воскресенье в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщил глава МЧС Владимир Пучков.

«Мы вводим режим чрезвычайной ситуации на территории Кемеровской области. Федеральным органам исполнительной власти организовать помощь и поддержку соответствующим службам», — сказал министр на заседании рабочей группы правкомиссии по чрезвычайным ситуациям. Его цитирует ТАСС.

Пучков отметил, что тушение пожара и поисково-спасательная операция в ТЦ продолжаются. При этом, по его словам, есть риски взрывов. Поэтому министр призвал все службы к чёткому взаимодействию.

Кроме того, глава МЧС поставил задачу оказать адресную и конкретную помощь всем пострадавшим и сформировать комплексные медицинские бригады.

На данный момент следователи предварительно сообщают о четырёх погибших в пожаре: троих детях и одной женщине. Известно также о 26 пострадавших и 17 пропавших без вести.

Яндекс.Дзенв Telegram

В США оценили модифицированный российский ракетоносец Ту-160М2

Сотрудники ФСБ уничтожили в Дагестане боевика

Песков рассказал, какое значение имеет звонок Трампа Путину после выборов