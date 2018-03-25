В Киеве трамвай сошел с рельсов и влетел в джип: появились фото

В Киеве трамвай сошел с рельсов, повредив при этом один из автомобилей, припаркованный на обочине.

На странице dtp.kiev.ua. в Facebook сообщается: «ДТП в Киеве на ул. Дмитриевская: трамвай „соскочил“ с рельс прямо в припаркованный Lexus. Автомобиль получил механические повреждения. К счастью, обошлось без пострадавших. Ожидают патрульную полицию. Из-за происшествия движение трамваев по данному маршруту временно остановлено».

Известно, что трамвай двигался по маршруту № 15. С рельсов сошла задняя часть трамвая и врезалась в авто. Трамвай также частично перекрыл движение автомобилей.

Фото: