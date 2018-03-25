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В Минобороны объявили о доказательствах создания «Новичка» в США


Добавлено: 25 мар 2018 в 19:07, Категория: Новости на сегодня
В Минобороны объявили о доказательствах создания «Новичка» в США

Начальник лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Министерства обороны РФ Игорь Рыбальченко заявил в эфире телеканала «Россия 1», что у российского оборонного ведомства есть доказательства производства в США нервно-паралитического вещества, известного под названием «Новичок».

Напомним, по словам британского премьера Терезы Мэй, именно этим веществом советской разработки отравили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. На этом основании власти Великобритании сделали вывод о причастности к инциденту властей России и выслали 23 российских дипломатов.

Однако в России указали, что все запасы пресловутого вещества были ликвидированы еще в 1990-е годы, а в 2017 году Россия полностью уничтожила все запасы химического оружия.

Рыбальченко рассказал, что есть документ, подтверждающий разработку газа «Новичок» в США: «Дело в том, что еще в 1998 году, просматривая очередную версию спектральной библиотеки, которая выпускается национальным бюро стандартов Соединенных Штатов, мы обнаружили там вещество, которое нас заинтересовало, поскольку это было фосфорорганическое вещество. И мы понимали, что оно должно обладать сильным смертельным действием. Сейчас выясняется, что, судя по названию этого вещества, это был как раз тот самый "Новичок", А234» (цитата по «Интерфаксу»).

Представитель Минобороны также отметил: «Самая интересная подробность в этой истории — в следующих версиях базы данных, они обычно только расширяются, все время пополняются, все больше и больше веществ — мы этой записи не обнаружили».


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Добавлено: 25 мар 2018 в 19:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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