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В парке «Патриот» прошел мастер-класс по киберспорту для воспитанниц Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации»


Добавлено: 25 мар 2018 в 02:37, Категория: Общество
В парке «Патриот» прошел мастер-класс по киберспорту для воспитанниц Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации»
 




Главное управление развития информационных и телекоммуникационных технологий Министерства обороны Российской Федерации, под руководством генерал-майора Олега Викторовича Масленникова совместно с парком «Патриот» организовало мастер-класс женской сборной «Russian Forces» по киберспорту для воспитанниц Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации».

Мастер-класс прошел в виде дружеской встречи, в ходе которой воспитанницы, среди которых, может быть, и будущие чемпионки, получили ответы на интересующие их вопросы. Победительницы ознакомились с игровым залом, отметив игровое оформление от баннеров на стенах, до световых спецэффектов, способствующие глубокому погружению в киберпространство. С профессионального взгляда, девушки наблюдали увлекательную и эмоциональную игру воспитанниц, настраивая их на победу и подсказывая в сложных ситуациях.

Спортсменки привезли с собой кубок победителей и завоеванные медали. Девушки признались, что победа далась им в упорной схватке с командой из Китая, но победительницы отдали должное своим соперницам в мастерстве и отметили их радушное гостеприимство.

Воспитанницы Пансиона проявили огромный интерес к различным симуляторам, тренажерам, где прочувствовали себя в качестве от механика-водителя танка, до капитана судна. Спортсменки отметили, что в парке «Патриот» все пронизано духом патриотизма, а ведь именно это, и высокая ответственность перед страной, придавало силы и помогло им достойно представить Россию на мировой международной арене.

Директор парка «Патриот» Сергей Алексеевич Мирошниченко в память о первой встрече вручил в подарок «вежливых» мишек, которые всегда будут напоминать о теплоте приема и нашей «вежливости», которую мы проявляем, выходя на международную арену.

Работники Парка помогли чемпионкам виртуального пространства окунуться в реальный мир организовав экскурсию по музейному комплексу. Экскурсовод в форме военных лет помог познакомиться с уникальными образцами военной техники. Девушек особо впечатлили такие экспонаты как легендарный советский танк Т-34 и трофейный немецкий «Королевский тигр».

В ходе посещения музея сотрудники парка «Патриот» поинтересовались у победительниц - вели ли они огонь из стрелкового оружия вне игр. Как оказалось, у девушек нет такой практики. Чемпионки по стрельбе в виртуальной реальности, тут же получили предложение воспользоваться уникальной возможностью - посетить крупнейший на континенте Многофункциональный огневой центр «Патриот» и вступить в члены стрелкового клуба.

Девушек пригласили в одну из нескольких десятков размещенных тут стрелковых галерей, где под руководством высококвалифицированных инструкторов огневого центра дали возможность открыть огонь по мишеням из пистолета Ярыгина, винтовки «Сайга» и снайперской винтовки Драгунова.

Опыт виртуального владения оружием помог поразить все мишени с первых выстрелов. Однако поделившись впечатлением от стрельбы на настоящем рубеже открытия огня, искренне удивились отдаче настоящих образцов оружия и специфическому запаху пороха.

Директор парка «Патриот» Сергей Мирошниченко выразил уверенность в дальнейших успехах российской женской сборной по киберспорту на ведущих мировых площадках и вышел с предложением о долгосрочном сотрудничестве.

Справочно:

Женский турнир по «Counter-Strike»: Global Offensive, в котором восемь команд боролись за звание чемпиона, проходил в Китае.

В состав российской команды вошли Ксения Клюенкова, Анна Ананикова, Алёна Бордукова, Анастасия Евдокина, Алёна Куваева. В финале международного турнира девушки обыграли сборную Китая с общим счетом 2:1 (16:8, 12:16, 16:9), продемонстрировав по ходу игры высочайшую сыгранность и мастерство.


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Добавлено: 25 мар 2018 в 02:37, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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