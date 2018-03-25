В ВМС Украины объяснили сдачу флота в Крыму

Помощник командующего ВМС Украины, капитан первого ранга Марина Каналюк рассказала в интервью телеканалу «112 Украина», почему незадолго до присоединения Крыма к России на полуострове оставили часть украинского флота.

Каналюк, комментируя ситуацию с флотом в Крыму, заявила, что в конце февраля 2014 года ВМС Украины остались без командующего, не было также начальника Генштаба, министра обороны и верховного главнокомандующего ВСУ (президента), а в Крыму сотрудники СБУ и МВД перешли на сторону России: «Мы тянули время для того, чтобы дать возможность вышестоящим структурам создать условия для применения ВСУ (вооруженных сил Украины) в такой ситуации. <...> Государство придумало впоследствии механизм использования ВСУ — АТО. А Военно-морские силы, по сути, принесли себя в жертву для того, чтобы дать шанс Украине собрать всю военную мощь, которая только есть».

Напомним, по итогам референдума в марте 2014 года Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации. Позднее президент РФ Владимир Путин предложил Украине забрать свои суда, оставшиеся на полуострове, однако украинский лидер Петр Порошенко отказался, потребовав возвращения самого Крыма.