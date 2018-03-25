В ВМС Украины рассказали, зачем флот «отдали в жертву» в 2014 году

Военно-морской флот Украины «принес себя» в жертву весной 2014-го года, чтобы дать Киеву время привести в готовность армию.

Об этом журналистам заявила помощник командующего ВМС Украины капитан первого ранга Марина Каналюк (на фото).

«Мы тянули время для того, чтобы дать возможность вышестоящим структурам создать условия для применения ВСУ в такой ситуации. На переговоры к нам приезжали все высшие руководители силовых ведомств РФ. Мы протянули время до месяца. Поверьте — это было непросто. И государство придумало впоследствии механизм использования ВСУ — АТО. А Военно-морские силы, по сути, принесли себя в жертву для того, чтобы дать шанс Украине собрать всю военную мощь, которая только есть, которая была в строю, не была в строю», — объяснила Каналюк.

Она также рассказала, что весной 2014-го пришлось действовать в отсутствии верховного главнокомандующего и министра обороны, а крымские структуры МВД и СБУ почти сразу перешли на сторону России.

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией большая часть кораблей ВМФУ подняли флаг ВМФ России.