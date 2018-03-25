В Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова проведена Российская научно-практическая конференция «Современные научные и образовательные стратегии в общественном здоровье»

Организатором конференции выступила кафедра общественного здоровья и экономики военного здравоохранения.

С приветственным словом к участникам конференции обратились заместитель начальника Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова по учебной и научной работе доктор медицинских наук профессор Котив Богдан Николаевич и проректор Санкт-Петербургского государственного медицинского педиатрического университета по учебной работе доктор медицинских наук профессор Орёл Василий Иванович.

В работе конференции приняли участие около 250 человек, среди которых были представители ведущих медицинских образовательных организаций Москвы и Санкт-Петербурга, лечебно-профилактических медицинских организаций Санкт-Петербурга, медицинской службы военных округов Вооружённых Сил Российской Федерации, профессорско-преподавательский состав, магистры, слушатели и курсанты Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова.

Обсуждение современных научных и образовательных стратегий в общественном здоровье проводилось на пленарном заседании, и трёх дискуссионно-методических круглых столах: «Актуальные вопросы системы управления качеством и безопасностью медицинской деятельности», «Перспективы совершенствования экономики военного здравоохранения» и «Проблемы совершенствования правовой подготовки военных медицинских специалистов».

По итогам работы участниками конференции сформулированы управленческие инновации в здравоохранении, предложены мероприятия по повышению экономической эффективности медицинской помощи и управления качеством и безопасностью медицинской деятельности, по совершенствованию экономики военного здравоохранения, подготовки управленческих военно-медицинских кадров и правовой подготовки военных медицинских специалистов.

Оргкомитетом конференции планируется издание и размещение в Научной электронной библиотеке (http://elibrary.ru) сборника материалов (научных статей).