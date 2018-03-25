Вербное воскресенье в 2018 году: какого числа отмечается Вход Господень в Иерусалим

Вход Господень в Иерусалим является христианским праздником, отмечаемым в шестое воскресенье Великого поста. Праздник посвящен торжественному въезду в Иерусалим Иисуса Христа, описанному, во всех четырех Евангелиях и в православии входит в число двунадесятых праздников.

Так как дата праздника каждый год меняется, то в 2018 году его отметят 1 апреля. Торжество имеет несколько названий — Неде­ля ва­ий, Вербное воскресенье, Пальмовое воскресенье. У нас в народе прижилось Вербное воскресенье, так как листья пальмовых деревьев из-за сурового климата, были заменены на вербы.

Во время всенощного бдения под праздник Входа Господня в Иерусалим молящиеся как бы встречают невидимо грядущего Господа и приветствуют Его, как Победителя ада и смерти, держа в руках ветви верб, цветы и зажженные свечи. На утреннем богослужении читается особая молитва на благословение «ваий». По окончании службы ветви верб, которые, молящиеся, держат в руках, окропляются святой водой.

У православных христиан есть обычай хранить освященные вербы в течение всего года, украшать ими иконы в доме. Раньше в руки умершего вкладывали освященные вербы, в знак того, что он по вере Христа победит смерть, воскреснет и встретит Спасителя с освященными ветвями.

Перед началом службы все, кто пришли в храм традиционно проводят шествие вокруг церкви или в самом святилище. Люди держат в руках ветви и зажженные свечи. Во время шествия поются праздничные антифоны и гимн Христу-Царю. Участники церемонии, как бы символически выходят навстречу к Спасителю, который входит в Иерусалим.