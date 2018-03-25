Весенний макияж от Givenchy: как у манекена. Опубликованы фото коллекции Couture Outlines

Бренд Givenchy представил свою новую коллекцию макияжа Couture Outlines на весну-2018. Ее основная идея — призыв к смелости и экспериментам с новыми образами.

В коллекцию вошли:

Палетка теней для век Couture Atelier Palette. В ней представлены 4 оттенка — коричневый, как дерево, из которого и делали первые манекены, и еще 3 цвета мелков, с которыми раньше работали портные (красный, синий, белый).Стик Mat&Blur Touche — подсвечивает кожу и при этом… матирует ее, сужая поры. Средство можно использовать, как основу под макияж.Кушон-хайлайтер Teint Couture Cushion Glow — легчайшая эмульсия. Бренд представляет 2 оттенка — белый и розовый. Кушон поможет добиться идеального тона лица.Консилер-хайлайтер Golden Glow Corrective Pen поможет подсветить уголки глаз, губы, скулы.Водостойки карандаш-кайял Khol Couture Waterproof золотистого оттенка.Матовые помады Le Rouge Mat.

Couture Outlines, Givenchy посвящена швейным мастерским «от кутюр». «Музой» для креативного директора бренда Николя Деженна послужил… манекен. Именно его фигура первой «примеряет» все, что задумал дизайнер. И это значит, что и макияж ему можно подарить особенный — такой, который захочется примерить каждой яркой женщине.

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