Вкладчики забрали из банков Латвии 365 миллионов евро за неделю

Примерно за семь дней из банков Латвии забрали 365 миллионов евро. Это подтверждают данные Комиссии по рынку финансов и капитала.

На сегодняшний день в банках Латвии осталось вкладов на сумму 18,37 миллиарда евро. Это очень низкий уровень.

С середины февраля объем вкладов в стране уменьшился на 10,5%, что составляет 2,15 миллиарда евро. Тогда Соединенные Штаты предложили принять меры против ABLV Bank. Он один из крупнейших по величине в Латвии. Председатель правления ABLV Эрнест Бернис в конце февраля заявил о ликвидации банка. Он считает, что это наиболее верное решение в свете последних событий.