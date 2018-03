Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (25.03.2018)

Добавлено: 25 мар 2018 в 20:26 ,

Voskresnyy vecher s Vladimirom Solov'yevym posledniy vypusk 25 marta. Putin poobeshchal ne sidet' na prezidentskom postu 100 let. Neskol'ko dney nazad Tsentral'naya izbiratel'naya komissiya ofitsial'no oglasila rezul'taty vyborov glavy gosudarstva. Za yavnym preimushchestvom v gonke pobedil deystvuyushchiy prezident Rossii Vladimir Putin. On zaruchilsya rekordnoy za vsyu noveyshuyu istoriyu strany podderzhkoy – 56 millionov izbirateley. V Minske zaderzhali neskol'ko desyatkov oppozitsionnykh aktivistov. 25 marta oni otmechayut tak nazyvayemyy Den' voli, on priurochen k godovshchine osnovaniya Belorusskoy narodnoy respubliki. I dazhe soglasovali s vlastyami miting-kontsert.



