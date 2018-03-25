«Времени на передышку нет»: Песков рассказал о планах Путина

Президент России Владимир Путин, знает, как дальше работать на своем посту.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил: «Главное, что президент знает, что делать и как делать дальше. Он полон планов, времени на передышку нет. Потому что обозначены очень амбициозные цели, связанные с рывком развития России. Это и технологический рывок, и рывок в улучшении качества жизни людей, повышение уровня благосостояния. Детальная дорожная карта ясна президенту, и без каких либо промедлений она будет реализовываться».