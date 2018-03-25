ВВС США провели разведку над Крымом и Кубанью

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon совершили разведывательные полеты у Черноморского побережья России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Мониторинг свидетельствует, что беспилотник с бортовым номером 10-2043 днем 25 марта в течение нескольких часов курсировал от западной оконечности Крыма вдоль его юго-западного и южного побережья, а также побережья Краснодарского края вплоть до Сочи, совершив не менее шести пролетов по этому маршруту с запада на восток и обратно.

Самолет P-8A Poseidon с бортовым номером 169011 также совершил многочасовой полет вблизи морских границ Крыма: сначала к западу от Севастополя над международными водами Черного моря, а затем у западной оконечности Крыма на высоте 8,6 тысячи метров.