В Японии вошли в моду сандалии, сделанные в виде копыт. Данная обувь получила соответствующее название hooves sandals (сандалии-копыта).

Отмечается, что сандалии выполнены в основном из дерева. Нога закрепляется в них лентами, которые завязываются на щиколотке. Сообщается, что ходить в такой обуви довольно не просто, однако «никто никогда не говорил, что быть сатиром просто».

Стоимость пары такой обуви составляет 410 долларов. Несмотря на дороговизну, первая партия обуви с черными и белыми лентами уже раскуплена.

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