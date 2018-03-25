Ярко и сексуально: Бейонсе и Джей-Зи в сочных образах позируют на пляже на Ямайке

Бейонсе и Джей-Зи

Приехавших на днях на Ямайку Бейонсе и Джей-Зи папарацци удалось запечатлеть в довольно любопытных и очень красочных образах — на одном из пляжей звезды появились в весьма привлекательных нарядах. Бейонсе, одетая в разноцветный костюм (пиджак с глубоким декольте и брюки) и большую яркую шляпу, сидела на коленях у своего супруга, который был одет так же ярко, как и его жена. В красных брюках и пиджаке на голое тело певец выглядел очень стильно.

Бейонсе и Джей-Зи

Впрочем, в таком виде супруги пришли на пляж не для того, чтобы позагорать. Дело в том, что на остров Бейонсе и Джей-Зи отправились для съемок проморолика для их предстоящего совместного тура On the Run II. И эти кадры, скорее всего, как раз были сделаны во время работы над ним.

Кстати, несколько дней назад местные жители запечатлели супругов в одном из районов Кингстона, столицы острова, когда те ехали на мотоцикле по одному из самых бедных районов города.