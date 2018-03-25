Ярко и сексуально: Бейонсе и Джей-Зи в сочных образах позируют на пляже на Ямайке

Показать меню
Актуально
С подразделениями российской военной базы в Южной Осетии проведено ротное - 19:44 С подразделениями российской военной базы в Южной Осетии проведено ротное тактическое учение На Украине запретили две книги Азарова - 20:02 На Украине запретили две книги Азарова Боксеры Patriot Boxing Team победили China Dragons в матче WSB - 20:09 Боксеры Patriot Boxing Team победили China Dragons в матче WSB Савченко назвала Луценко «слабаком» - 20:28 Савченко назвала Луценко «слабаком» Тереза Мэй поделилась с коллегами информацией по «делу Скрипаля» - 20:34 Тереза Мэй поделилась с коллегами информацией по «делу Скрипаля» Временный глава Волоколамского района пообещал штрафы мусорному полигону - 20:34 Временный глава Волоколамского района пообещал штрафы мусорному полигону Германия и Франция скоординируют свою реакцию по «делу Скрипаля» - 20:34 Германия и Франция скоординируют свою реакцию по «делу Скрипаля» Савченко освободили в зале суда за недостатком улик - 20:35 Савченко освободили в зале суда за недостатком улик Сборная Бразилии забила гол россиянам - 20:35 Сборная Бразилии забила гол россиянам Русскоязычные Forbes и Playboy поддержали бойкот Госдумы из-за Слуцкого - 20:35 Русскоязычные Forbes и Playboy поддержали бойкот Госдумы из-за Слуцкого Свитолина выиграла стартовый поединок Miami Open - 20:37 Свитолина выиграла стартовый поединок Miami Open Владимир Путин может быть путешественником во времени – зарубежное СМИ - 20:41 Владимир Путин может быть путешественником во времени – зарубежное СМИ Сергей Женовач станет худруком МХТ имени Чехова - 20:56 Сергей Женовач станет худруком МХТ имени Чехова Кадырова получил от парламента орден «Честь Отечества» - 21:12 Кадырова получил от парламента орден «Честь Отечества» Назначен новый худрук МХТ имени Чехова - 21:41 Назначен новый худрук МХТ имени Чехова В России зафиксировали отток валюты из-за «кремлевского доклада» - 21:41 В России зафиксировали отток валюты из-за «кремлевского доклада» В Перу назначен временный президент - 21:41 В Перу назначен временный президент
» » Ярко и сексуально: Бейонсе и Джей-Зи в сочных образах позируют на пляже на Ямайке

Ярко и сексуально: Бейонсе и Джей-Зи в сочных образах позируют на пляже на Ямайке


Добавлено: 25 мар 2018 в 17:19, Категория: Шоу-бизнес
Ярко и сексуально: Бейонсе и Джей-Зи в сочных образах позируют на пляже на Ямайке

Бейонсе и Джей-Зи

Приехавших на днях на Ямайку Бейонсе и Джей-Зи папарацци удалось запечатлеть в довольно любопытных и очень красочных образах — на одном из пляжей звезды появились в весьма привлекательных нарядах. Бейонсе, одетая в разноцветный костюм (пиджак с глубоким декольте и брюки) и большую яркую шляпу, сидела на коленях у своего супруга, который был одет так же ярко, как и его жена. В красных брюках и пиджаке на голое тело певец выглядел очень стильно.

Бейонсе и Джей-Зи

Впрочем, в таком виде супруги пришли на пляж не для того, чтобы позагорать. Дело в том, что на остров Бейонсе и Джей-Зи отправились для съемок проморолика для их предстоящего совместного тура On the Run II. И эти кадры, скорее всего, как раз были сделаны во время работы над ним.

Кстати, несколько дней назад местные жители запечатлели супругов в одном из районов Кингстона, столицы острова, когда те ехали на мотоцикле по одному из самых бедных районов города.


Материалы по теме:

Джей-Зи и Бейонсе катаются на мотоцикле в одном из самых бедных районов Ямайки
Бейонсе и Джей-Зи отпраздновали Хеллоуин в образах хип-хоп исполнителей
Бейонсе и Джей Зи поддержали Серену Уильямс на матче U.S. Open
Бейонсе и Джей Зи ждут второго ребенка
Добавлено: 25 мар 2018 в 17:19, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: spletnik

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Эрдоган назвал Запад «историческим» захватчиком и агрессором

Эрдоган назвал Запад «историческим» захватчиком и агрессором

Родченков пришел на встречу с конгрессменами США в балаклаве

Родченков пришел на встречу с конгрессменами США в балаклаве

Причиной пожара в московском жилом доме стал самогонный аппарат

Причиной пожара в московском жилом доме стал самогонный аппарат

Сенат Италии впервые с XIX века возглавила женщина

Сенат Италии впервые с XIX века возглавила женщина

Новости России
еще новости
Вертолет эвакуирует в больницу ребенка, пострадавшего в ДТП в новой Москве

Вертолет эвакуирует в больницу ребенка, пострадавшего в ДТП в новой Москве

Режим ЧС ввели в Кемеровской области из-за пожара в ТЦ

Режим ЧС ввели в Кемеровской области из-за пожара в ТЦ

СМИ: Россия планирует построить автомобильный мост в Северную Корею

СМИ: Россия планирует построить автомобильный мост в Северную Корею

МЧС сообщило об экологической обстановке в Волоколамске за сутки

МЧС сообщило об экологической обстановке в Волоколамске за сутки

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Ярко и сексуально: Бейонсе и Джей-Зи в сочных образах позируют на пляже на Ямайке

Ярко и сексуально: Бейонсе и Джей-Зи в сочных образах позируют на пляже на Ямайке

Оля Рапунцель высказалась о поведении ее сестры

Оля Рапунцель высказалась о поведении ее сестры

Амаль и Джордж Клуни, Ким Кардашьян, Канье Уэст, Риз Уизерспун и другие приняли участие в

Амаль и Джордж Клуни, Ким Кардашьян, Канье Уэст, Риз Уизерспун и другие приняли участие в "Марше за наши жизни"

Грубый фол: футболистов сборной России наказали за поход в бар

Грубый фол: футболистов сборной России наказали за поход в бар

Новости политики
еще новости
Дело Скрипаля получило новое развитие: после оговорки Лондона Россия выступила с требованием

Дело Скрипаля получило новое развитие: после оговорки Лондона Россия выступила с требованием

Российская сторона впервые допустила адвокатов к украинскому политзаключенного

Российская сторона впервые допустила адвокатов к украинскому политзаключенного

Фатальная ошибка: Тереза Мэй дорого заплатит за нападки на Россию, считает эксперт

Фатальная ошибка: Тереза Мэй дорого заплатит за нападки на Россию, считает эксперт

Помощь США для Украины увеличивается, — Чалый

Помощь США для Украины увеличивается, — Чалый

Новости экономики
еще новости
Akaiito - криптовалюта как полезный инструмент в повседневной жизни

Akaiito - криптовалюта как полезный инструмент в повседневной жизни

Разработка платформы Cure WorldCosplay для активного развития косплей направления

Разработка платформы Cure WorldCosplay для активного развития косплей направления

Сеткоин - неоспоримый престиж и заслуженные награды в поднебесной.

Сеткоин - неоспоримый престиж и заслуженные награды в поднебесной.

COINSEED- платформа основанная на новейшей технологии, как блокчейн, набирает популярность.

COINSEED- платформа основанная на новейшей технологии, как блокчейн, набирает популярность.

Новости общества
еще новости
Около 400 школьников посетили Дальневосточное ВОКУ в ходе акции День призывника

Около 400 школьников посетили Дальневосточное ВОКУ в ходе акции День призывника

В Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова проведена Российская научно-практическая конференция «Современные научные и образовательные стратегии в общественном здоровье»

В Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова проведена Российская научно-практическая конференция «Современные научные и образовательные стратегии в общественном здоровье»

МИД РФ предупредил Швецию и Финляндию, чем закончится их

МИД РФ предупредил Швецию и Финляндию, чем закончится их "тихий" полет над Балтикой

Юнармейцы Республики Алтай и Челябинской области посетили Казань

Юнармейцы Республики Алтай и Челябинской области посетили Казань

Происшествия
еще новости
Кемерово, пожар в ТК

Кемерово, пожар в ТК "Зимняя вишня": без вести пропали 17 человек

Дагестан: более 30 жителей села госпитализированы из-за отравления водой

Дагестан: более 30 жителей села госпитализированы из-за отравления водой

Во Франции вооруженный ИГИЛовец* захватил супермаркет - есть жертвы

Во Франции вооруженный ИГИЛовец* захватил супермаркет - есть жертвы

В Волоколамске медики не нашли следов сероводорода в крови детей

В Волоколамске медики не нашли следов сероводорода в крови детей

Новости Украины
еще новости
В Киеве трамвай сошел с рельсов и влетел в джип: появились фото

В Киеве трамвай сошел с рельсов и влетел в джип: появились фото

«Времени на передышку нет»: Песков рассказал о планах Путина

«Времени на передышку нет»: Песков рассказал о планах Путина

Красотка Эмили Ратаковски снялась полностью обнаженной

Красотка Эмили Ратаковски снялась полностью обнаженной

Японцы шокировали новым фэшн-трендом — сандалии-копыта

Японцы шокировали новым фэшн-трендом — сандалии-копыта

Мировые новости
еще новости
Антропологи узнали, какими были предки индейцев

Антропологи узнали, какими были предки индейцев

Определены главные способы уберечься от рака

Определены главные способы уберечься от рака

Масштабный блэкаут в Одессе: стали известны подробности

Масштабный блэкаут в Одессе: стали известны подробности

Официальная цифра: стали известны потери Украины за время проведения АТО на Донбассе

Официальная цифра: стали известны потери Украины за время проведения АТО на Донбассе




Лента новостей
Ярко и сексуально: Бейонсе и Джей-Зи в сочных образах позируют на пляже на Ямайке - 17:19 Ярко и сексуально: Бейонсе и Джей-Зи в сочных образах позируют на пляже на ЯмайкеГеращенко рассказала, почему не высылают российских дипломатов - 16:58 Геращенко рассказала, почему не высылают российских дипломатовОля Рапунцель высказалась о поведении ее сестры - 16:49 Оля Рапунцель высказалась о поведении ее сестрыМаксим Цветков выиграл масс-старт на этапе КМ в Тюмени - 16:44 Максим Цветков выиграл масс-старт на этапе КМ в ТюмениДля армии США выпустили пособие-комикс о победе России - 16:44 Для армии США выпустили пособие-комикс о победе РоссииВ Подмосковье возобновились «мусорные» митинги - 16:43 В Подмосковье возобновились «мусорные» митингиВербное воскресенье в 2018 году: какого числа отмечается Вход Господень в Иерусалим - 16:09 Вербное воскресенье в 2018 году: какого числа отмечается Вход Господень в ИерусалимХабаровский "СКА-Нефтяник" второй год подряд выиграл ЧР по бенди - 16:07 Хабаровский «Времени на передышку нет»: Песков рассказал о планах Путина - 15:35 «Времени на передышку нет»: Песков рассказал о планах ПутинаЭкс-главу Каталонии задержали в Германии - 15:28 Экс-главу Каталонии задержали в ГерманииСКР уточнил число жертв пожара в ТЦ в Кемерово - 15:28 СКР уточнил число жертв пожара в ТЦ в КемеровоКремль обвинил Британию в хамстве и бандитизме - 15:28 Кремль обвинил Британию в хамстве и бандитизмеКак ликвидировали боевика ИГИЛ в Дагестане (ФОТО, ВИДЕО строго 18+) - 15:21 Как ликвидировали боевика ИГИЛ в Дагестане (ФОТО, ВИДЕО строго 18+)В Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова проведена Российская научно-практическая - 15:16 В Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова проведена Российская научно-практическая конференция «Современные научные и образовательные стратегии в общественном здоровье»
Последние новости
В Кемеровской области ввели режим ЧП из-за пожара - 19:07 В Кемеровской области ввели режим ЧП из-за пожара В Минобороны объявили о доказательствах создания «Новичка» в США - 19:07 В Минобороны объявили о доказательствах создания «Новичка» в США В Раде объяснили отказ выслать российских дипломатов - 19:07 В Раде объяснили отказ выслать российских дипломатов Число жертв пожара в ТЦ в Кемерово выросло до пяти - 19:07 Число жертв пожара в ТЦ в Кемерово выросло до пяти Совершен первый в истории беспосадочный перелет из Австралии в Британию - 19:06 Совершен первый в истории беспосадочный перелет из Австралии в Британию Кемерово, пожар в ТК "Зимняя вишня": без вести пропали 17 человек - 19:02 Кемерово, пожар в ТК Саган стал победителем велогонки Мирового тура "Гент - Вевельгем" - 18:58 Саган стал победителем велогонки Мирового тура Около 400 школьников посетили Дальневосточное ВОКУ в ходе акции День призывника - 18:44 Около 400 школьников посетили Дальневосточное ВОКУ в ходе акции День призывника СРОЧНО: Заявление оперативного командования ДНР - 18:30 СРОЧНО: Заявление оперативного командования ДНР Вертолет эвакуирует в больницу ребенка, пострадавшего в ДТП в новой Москве - 18:23 Вертолет эвакуирует в больницу ребенка, пострадавшего в ДТП в новой Москве Песков объяснил, почему поддерживают «нового Путина» - 18:02 Песков объяснил, почему поддерживают «нового Путина» В Киеве трамвай сошел с рельсов и влетел в джип: появились фото - 17:49 В Киеве трамвай сошел с рельсов и влетел в джип: появились фото Режим ЧС ввели в Кемеровской области из-за пожара в ТЦ - 17:35 Режим ЧС ввели в Кемеровской области из-за пожара в ТЦ
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"